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    РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства

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    Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Витора Перейры главой департамента судейства.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    Португалец будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери. К исполнению обязанностей он приступит в ближайшие дни.

    Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. 64-летний Перейра сменил на этом посту Виктора Кашшаи, который ушел 13 сентября.

    «Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность.

    Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать.

    Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень», — сказал Перейра.

    Витор Мелу Перейра — экс-арбитр ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е.

    В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.

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