РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства

(РФС) объявил о назначенииглавой департамента судейства.

Португалец будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери. К исполнению обязанностей он приступит в ближайшие дни.

Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. 64-летний Перейра сменил на этом посту Виктора Кашшаи, который ушел 13 сентября.

«Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность.

Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать.

Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень», — сказал Перейра.

Витор Мелу Перейра — экс-арбитр ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е.

В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.