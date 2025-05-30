Тиафо — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Фрэнсис Тиафо
Себастьян Корда
Тиафо
Фрэнсис повторил свой лучший результат на французском мэйджоре.
На текущем турнире американский теннисист пока не проиграл ни одного сета.
В первом матче Тиафо одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.
Во втором круге Тиафо спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Ранее в этом сезоне Фрэнсис смог выиграть больше двух матчей только на домашнем турнире в Хьюстоне.
Корда
Себастьян тем временем третий раз за последние четыре года дошел в Париже до третьего круга.
В стартовом матче американец одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Во втором круге Корда выиграл у своего соотечественника Дженсона Бруксби — 6:1, 6:2, 7:6.
Корда впервые в этом сезоне выиграл на грунте больше одного матча. До сих пор свои лучшие результаты в 2025-м он демонстрировал на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Корды букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Правда, три предыдущих матча завершились победами Корды. Несмотря на это, считаем, что в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.