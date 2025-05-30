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    Тиафо и Корда дойдут до пятого сета?

    Тиафо — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Корда
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    Себастьян Корда
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда встретятся в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 30 Мая 2025 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 12:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
    •

    Тиафо

    Фрэнсис повторил свой лучший результат на французском мэйджоре.

    На текущем турнире американский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

    В первом матче Тиафо одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

    Во втором круге Тиафо спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Ранее в этом сезоне Фрэнсис смог выиграть больше двух матчей только на домашнем турнире в Хьюстоне.

    Корда

    Себастьян тем временем третий раз за последние четыре года дошел в Париже до третьего круга.

    В стартовом матче американец одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

    Во втором круге Корда выиграл у своего соотечественника Дженсона Бруксби — 6:1, 6:2, 7:6.

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    Корда впервые в этом сезоне выиграл на грунте больше одного матча. До сих пор свои лучшие результаты в 2025-м он демонстрировал на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Корды букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Правда, три предыдущих матча завершились победами Корды. Несмотря на это, считаем, что в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тиафо — Корда?

    Матч Тиафо — Корда состоится 30 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тиафо — Корда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 40,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тиафо — Корда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 40,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тиафо — Корда?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тиафо — Корда?

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Корды букмекеры предлагают за 1.81.

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    Тиафо — Корда: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.05.202512:00. Тиафо и Корда дойдут до пятого сета?
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