Тиафо — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 30 мая 2025 года

Американцы Фрэнсис Тиафо и Себастьян Корда встретятся в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

Фрэнсис повторил свой лучший результат на французском мэйджоре.

На текущем турнире американский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В первом матче Тиафо одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

Во втором круге Тиафо спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Ранее в этом сезоне Фрэнсис смог выиграть больше двух матчей только на домашнем турнире в Хьюстоне.

Корда

Себастьян тем временем третий раз за последние четыре года дошел в Париже до третьего круга.

В стартовом матче американец одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Во втором круге Корда выиграл у своего соотечественника Дженсона Бруксби — 6:1, 6:2, 7:6.

Корда впервые в этом сезоне выиграл на грунте больше одного матча. До сих пор свои лучшие результаты в 2025-м он демонстрировал на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.00, победу Корды букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Правда, три предыдущих матча завершились победами Корды. Несмотря на это, считаем, что в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.