В сборной России намекнули на возвращение Глушакова и Дзюбы

Нападающий «Зенита»и полузащитник «Химок», скорее всего, войдут в состав сборной России на октябрьские матчи в отборе на ЧМ-2022.

На возвращение Глушакова и Дзюбы намекнула пресс-служба национальной команды.

Совместное фото полузащитника и форварда появилось в официальном твиттере сборной России.

Дзюба, как известно, не попал в заявку сборной на сентябрьские матчи. Глушаков не играл за национальную команду с 2018 года.

Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.

Состав сборной на предстоящие матчи будет объявлен 20 сентября.