В сборной России намекнули на возвращение Глушакова и Дзюбы

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
На возвращение Глушакова и Дзюбы намекнула пресс-служба национальной команды.
Совместное фото полузащитника и форварда появилось в официальном твиттере сборной России.
September 20, 2021
Дзюба, как известно, не попал в заявку сборной на сентябрьские матчи. Глушаков не играл за национальную команду с 2018 года.
Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.
Состав сборной на предстоящие матчи будет объявлен 20 сентября.