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    В сборной России намекнули на возвращение Глушакова и Дзюбы

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник «Химок» Денис Глушаков, скорее всего, войдут в состав сборной России на октябрьские матчи в отборе на ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    На возвращение Глушакова и Дзюбы намекнула пресс-служба национальной команды.

    Совместное фото полузащитника и форварда появилось в официальном твиттере сборной России.

    Дзюба, как известно, не попал в заявку сборной на сентябрьские матчи. Глушаков не играл за национальную команду с 2018 года.

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    • Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.

    Состав сборной на предстоящие матчи будет объявлен 20 сентября.

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