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    «Текстильщик» уступил «Волгарю», «Балтика» обыграла «Спартак-2»

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    Калининградская «Балтика» на выезде победила «Спартак-2» (2:1) в матче 12-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    На 79-й минуте в составе победителей отметился Владислав Лазарев, а спустя 5 минут преимущество увеличил Ильнур Альшин.

    Форвард красно-белых Владислав Шитов установил окончательный результат на 86-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Спартак-2 — Балтика 1:2
    Голы: 0:1 Vladislav Lazarev (79'), 0:2 Ильнур Альшин (84'), 1:2 Владислав Шитов (86') Предупреждения: Дмитрий Маркитесов (45'), Vitali Shitov (89'), Степан Оганесян (90 + 3'), Sergei Karpovich (90 + 3')

    «Балтика» набрала 16 очков и вышла на 10-е место в турнирной таблице, москвичи — третьи (22).

    25 сентября «Спартак-2» сыграет на выезде с «Факелом», «Балтика» примет «Аланию».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В другом матче ивановский «Текстильщик» на своем поле уступил астраханскому «Волгарю» — 1:2.

    В составе победителей отличились Артём Юсупов и Виталий Жиронкин. Гол хозяев забил Виктор Сергеев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Текстильщик Иваново — Волгарь 1:2
    Голы: 0:1 Артём Юсупов (27'), 0:2 Виталий Жиронкин (65'), 1:2 Виктор Сергеев (85') Предупреждения: Вадим Карпов (35'), Ilya Rashchenya (38'), Egor Prutsev (62'), Данила Козлов (90')
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