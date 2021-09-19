«Текстильщик» уступил «Волгарю», «Балтика» обыграла «Спартак-2»

«Балтика» Фото: «Балтика»
На 79-й минуте в составе победителей отметился Владислав Лазарев, а спустя 5 минут преимущество увеличил Ильнур Альшин.
Форвард красно-белых Владислав Шитов установил окончательный результат на 86-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Спартак-2 — Балтика 1:2
Голы: 0:1 Vladislav Lazarev (79'), 0:2 Ильнур Альшин (84'), 1:2 Владислав Шитов (86') Предупреждения: Дмитрий Маркитесов (45'), Vitali Shitov (89'), Степан Оганесян (90 + 3'), Sergei Karpovich (90 + 3')
«Балтика» набрала 16 очков и вышла на 10-е место в турнирной таблице, москвичи — третьи (22).
25 сентября «Спартак-2» сыграет на выезде с «Факелом», «Балтика» примет «Аланию».
В другом матче ивановский «Текстильщик» на своем поле уступил астраханскому «Волгарю» — 1:2.
В составе победителей отличились Артём Юсупов и Виталий Жиронкин. Гол хозяев забил Виктор Сергеев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Текстильщик Иваново — Волгарь 1:2
Голы: 0:1 Артём Юсупов (27'), 0:2 Виталий Жиронкин (65'), 1:2 Виктор Сергеев (85') Предупреждения: Вадим Карпов (35'), Ilya Rashchenya (38'), Egor Prutsev (62'), Данила Козлов (90')