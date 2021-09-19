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    «Томь» одержала победу над «Енисеем»

    «Енисей» — «Томь»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Томь» одержала победу над «Енисеем» в выездном матче 12-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 3:2.

    У победителей голы забили Павел Кудряшов (1 минута), Александр Ставпец (26) и Константин Корж (89).

    В составе красноярской команды отличились Валерий Кичин (22, с пенальти) и Александр Ломакин (64).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Томь 2:3
    Голы: 0:1 Pavel Kudryashov (1'), 1:1 Валерий Кичин (пенальти) (22'), 1:2 Александр Ставпец (26'), 2:2 Александр Ломакин (64'), 2:3 Konstantin Korzh (89') Предупреждения: Danil Savinykh (13'), Олег Ланин (14'), Pavel Kudryashov (30'), Александр Зотов (33'), Valeriy Pochivalin (81'), Максим Дмитриев (90 + 3')

    В турнирной таблице первенства ФНЛ «Томь» занимает 12-е место (14 очков), а «Енисей» — 14-е (14 очков).

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