«Енисей» — «Томь»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Енисей»
Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 3:2.
У победителей голы забили Павел Кудряшов (1 минута), Александр Ставпец (26) и Константин Корж (89).
В составе красноярской команды отличились Валерий Кичин (22, с пенальти) и Александр Ломакин (64).
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Томь 2:3
Голы: 0:1 Pavel Kudryashov (1'), 1:1 Валерий Кичин (пенальти) (22'), 1:2 Александр Ставпец (26'), 2:2 Александр Ломакин (64'), 2:3 Konstantin Korzh (89') Предупреждения: Danil Savinykh (13'), Олег Ланин (14'), Pavel Kudryashov (30'), Александр Зотов (33'), Valeriy Pochivalin (81'), Максим Дмитриев (90 + 3')
В турнирной таблице первенства ФНЛ «Томь» занимает 12-е место (14 очков), а «Енисей» — 14-е (14 очков).