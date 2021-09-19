«Бетис» — «Эспаньол»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

Счет на 16-й минуте открыли гости — отличился Алейш Видаль. На 41-й минуте Виллиан Жозе сравнял счет, а в добавленное к первому тайму время Набиль Фекир вывел хозяев вперед.

На 78-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве — защитник Херман Песселья получил прямую красную карточку.

А на седьмой добавленной минуте Леандро Кабрера спас каталонцев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Эспаньол 2:2 Голы: 0:1 Алейш Видаль (16'), 1:1 Виллиан Жозе (41') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 7'), Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо, 70'), Родриго Эрнандес (Виктор Камараса, 66'), Набиль Фекир, Серхио Каналес (Хуанми, 66'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 69') Эспаньол: Рауль Де Томас (Ландри Димата, 90'), Адриан Эмбарба, Оскар Мелендо (Лоренсо Морон, 46'), Алейш Видаль (Nico Ribaudo, 81'), Серхи Дардер, Мануэль Морланес (Кейди Баре, 46'), Адрия Хинер, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Oscar Gil (У Лэй, 61'), Диего Лопес Предупреждения: Эдгар Гонсалес (9'), Мануэль Морланес (37'), Адрия Хинер (74'), Алейш Видаль (75'), Андрес Гуардадо (88'), Рауль Де Томас (90 + 1'), Клаудио Браво (90 + 4'), Набиль Фекир (90 + 7') Удаление: Херман Песселья (79')

В шестом туре испанской Примеры «Эспаньол» примет дома «Алавес», а «Бетис» сыграет на выезде с «Осасуной». Первый матч состоится 22 сентября, а второй — 23 сентября.