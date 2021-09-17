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    Юсупов: Я бы не хотел уходить из «Сочи»

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    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, как в команде реагируют на победы, а также отметил, что не хочет уходить из клуба.

    Артур Юсупов
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    Артур Юсупов

    «Чувствуем в себе силы и побеждаем. Порой особо не радуемся этим моментам, так как воспринимаем все как должное. С нас большой спрос. Очень часто остаемся после тренировок и дорабатываем, ходим на всякие процедуры.

    Я бы не хотел уходить из "Сочи". Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне, провел на поле большое количество времени. Единственный самый провальный матч — встреча с "Динамо"

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    • Думаю, что если бы мы в еврокубках оказались в группе, то у нас могли быть проблемы. Нам не по 20 лет, чтобы без потери качества играть на несколько фронтов. А для чемпионата России "Сочи" — это вполне боевитая команда. Не исключаю, что в этом году выступим лучше, чем в прошлом», — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

    «Сочи» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

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