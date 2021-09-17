Шварц: «Сочи» — тренерская команда, виден почерк Федотова

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча противв восьмом туре чемпионата России.

«Нас ждет очень серьезный соперник, футболисты "Сочи" очень организованны. Я уже говорил с игроками, что мы должны будем проявить свои лучшие качества, сыграть в наш футбол. Это будет важным моментом в воскресенье.

У нас не было в программе тренировок пенальти, за неделю до этого, в игре против Химок, Клинтон забил гол. Но повторюсь, специально пенальти мы не отрабатывали.

Как я уже говорил игрокам, "Сочи" тренерская команда. Виден почерк Федотова. В это воскресенье у нас будет очень серьёзное испытание и преграда, которую мы должны преодолеть.

Нам нужно будет постараться нейтрализовать сильные стороны Сочи. Нам не нужно думать об опасности Сочи, при всем уважении к ним. Я уверен в своих парнях и в их мастерстве, его хватит для победы. Также нужно будет с полной концентрацией войти в игру и использовать свои моменты.

Нужно сказать, что неважно какая команда стоит на бумаге фаворитом и кто будет играть первым номером. Нам важно, что мы должны придерживаться плана на игру и выполнять требования», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск.