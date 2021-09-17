ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 06:44
    • Россия сохранила за собой десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
    Все новости спорта

    Шварц: «Сочи» — тренерская команда, виден почерк Федотова

    Футбол Динамо Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча против «Сочи» в восьмом туре чемпионата России.

    Сандро Шварц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Шварц

    «Нас ждет очень серьезный соперник, футболисты "Сочи" очень организованны. Я уже говорил с игроками, что мы должны будем проявить свои лучшие качества, сыграть в наш футбол. Это будет важным моментом в воскресенье.

    У нас не было в программе тренировок пенальти, за неделю до этого, в игре против Химок, Клинтон забил гол. Но повторюсь, специально пенальти мы не отрабатывали.

    Как я уже говорил игрокам, "Сочи" тренерская команда. Виден почерк Федотова. В это воскресенье у нас будет очень серьёзное испытание и преграда, которую мы должны преодолеть.

  • Шварц: «Динамо» на одном уровне с «Майнцем»
  • Читайте по теме

    • Нам нужно будет постараться нейтрализовать сильные стороны Сочи. Нам не нужно думать об опасности Сочи, при всем уважении к ним. Я уверен в своих парнях и в их мастерстве, его хватит для победы. Также нужно будет с полной концентрацией войти в игру и использовать свои моменты.

    Нужно сказать, что неважно какая команда стоит на бумаге фаворитом и кто будет играть первым номером. Нам важно, что мы должны придерживаться плана на игру и выполнять требования», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

    Матч «Сочи» — «Динамо» пройдет 19 сентября, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лидс» снова проведут результативный матч?
  • «Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Герта» обыграть худшую команду Бундеслиги?
  • «Герта» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Старт шестого тура Лиги 1 принесет мировую
  • «Страсбур» — «Метц». Прогноз и ставки
  • 3.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры