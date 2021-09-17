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    Уткин: По-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Важно не то, что "Легия" сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет "Спартак".

    Важно, что "Спартак" играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то подлянку. Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?

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    • Давайте просто введем в оборот глагол "проспартачить". Вот наша команда в среду польской "Легии" игру проспартачила», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи». Игра состоится 30 сентября.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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