Уткин: По-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Важно не то, что "Легия" сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет "Спартак".
Важно, что "Спартак" играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то подлянку. Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?
Давайте просто введем в оборот глагол "проспартачить". Вот наша команда в среду польской "Легии" игру проспартачила», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи». Игра состоится 30 сентября.
Новый выпуск на канале Василия Уткина