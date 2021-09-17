Уткин: По-прежнему непонятно, во что играет «Спартак»

Известный блогерпрокомментировал поражениеот польской(0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Важно не то, что "Легия" сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет "Спартак".

Важно, что "Спартак" играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то подлянку. Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?

Давайте просто введем в оборот глагол "проспартачить". Вот наша команда в среду польской "Легии" игру проспартачила», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи». Игра состоится 30 сентября.