«Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: прогноз, составы и коэффициенты

Лондонскийназвал стартовый состав на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против загребского

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет с первых минут.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Шутало, Франьич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович.

«Вест Хэм»: Фабьяньски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Райс, Соучек, Лансини, Влашич, Форнальс, Антонио.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Вест Хэму». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Динамо» — 4.70, на ничью — 3.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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