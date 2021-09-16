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    Влашич в стартовом составе «Вест Хэма» на матч с загребским «Динамо»

    «Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: прогноз, составы и коэффициенты

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    Лондонский «Вест Хэм» назвал стартовый состав на матч первого тура группового турнира Лиги Европы против загребского «Динамо».

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич сыграет с первых минут.

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Шутало, Франьич, Адеми, Мишич, Иванушец, Оршич, Петкович.

    «Вест Хэм»: Фабьяньски, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Райс, Соучек, Лансини, Влашич, Форнальс, Антонио.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Вест Хэму». Коэффициент на его победу — 2.06, на успех «Динамо» — 4.70, на ничью — 3.80. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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