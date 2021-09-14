Эллиотт успешно перенес операцию

Харви Эллиотт Фото: globallookpress.com
Об этом рассказал клубный врач Джим Моксон.
«С вывихом мы справились еще на поле. Сегодня Харви перенес операцию, чтобы вылечить трещину и связки, поврежденные во время инцидента. Операция прошла успешно, поэтому его восстановление начинается прямо сейчас.
Мы не будем давить на него и указывать конкретный срок возвращения. Мы только можем сказать с уверенностью, что ожидаем его возвращения до конца сезона по завершении программы реабилитации», — приводит слова Моксона SkySports.