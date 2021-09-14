Эллиотт успешно перенес операцию

Полузащитник «Ливерпуля»успешно перенес операцию по поводу травмы, полученной в матче АПЛ с «Лидсом».

Об этом рассказал клубный врач Джим Моксон.

«С вывихом мы справились еще на поле. Сегодня Харви перенес операцию, чтобы вылечить трещину и связки, поврежденные во время инцидента. Операция прошла успешно, поэтому его восстановление начинается прямо сейчас.

Мы не будем давить на него и указывать конкретный срок возвращения. Мы только можем сказать с уверенностью, что ожидаем его возвращения до конца сезона по завершении программы реабилитации», — приводит слова Моксона SkySports.