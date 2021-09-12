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    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
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    Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (3:0).

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    На 58-й минуте в центре поля защитник «павлинов» Паскаль Стрейк, догоняя Эллиотта, совершил подкат и сбил того с ног.

    Как видно на видеозаписи, в результате столкновения Эллиотт получил перелом кости. На поле это сразу же заметил Мохамед Салах, который мгновенно позвал врачей.

    В итоге хавбека «красных» унесли с поля на носилках, а Стрейк получил красную карточку.

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    • «Спасибо за все сообщения, ребята! Иду на выздоровление. YNWA», — написал впоследствии Эллиотт в Instagram.

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