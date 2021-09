Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»

Полузащитник «Ливерпуля»получил серьезную травму в матче четвертого тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (3:0).

На 58-й минуте в центре поля защитник «павлинов» Паскаль Стрейк, догоняя Эллиотта, совершил подкат и сбил того с ног.

Как видно на видеозаписи, в результате столкновения Эллиотт получил перелом кости. На поле это сразу же заметил Мохамед Салах, который мгновенно позвал врачей.

Harvey Elliott just broke his ankle, prayers to him, one of my fav young players 💔 pic.twitter.com/rItfeaMHtB