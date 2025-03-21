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    Увезет ли Финляндия победу из Мальты?

    Мальта — Финляндия: прогноз (к. 2.15) и ставка на ЧМ-2026 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Мальта — Финляндия
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    Йоэль Похьянпало (Финляндия)
    21 марта в первом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Мальта и Финляндия. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мальта

    Турнирное положение: Мальта только начинает выступления в квалификации на чемпионат мира, поэтому в грядущем поединке ей важно как минимум не проиграть.

    Национальная команда оказалась в подгруппе G, куда помимо нынешнего соперника также попали Литва и Польша — явно не самый сильный состав участников.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура группового этапа четвертого дивизиона Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с Андоррой (0:0).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив сумел одержать победу, когда также в домашних стенах оказался сильнее Лихтенштейна (2:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Мальта ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то хотя бы на ничью, тем не менее, нынешний соперник все же превосходит их в классе, поэтому даже мировой исход будет для них успехом.

    Поскольку отбор на ЧМ-2026 в Европе еще не стартовал, команда пока не имеет забитых голов в активе.

    Финляндия

    Турнирное положение: Финляндия также начинает борьбу в квалификации на чемпионат мира 2026 года, поэтому в грядущем матче ей важно стартовать с победы.

    Национальная команда волею жеребьевки попала в подгруппу G, где помимо нынешнего соперника также оказались Литва и Польша — такой состав конкурентов позволяет ей рассчитывать как минимум на плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках последнего тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Греции (0:2).

    Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив с минимальным результатом 0:1 на этот раз в чужих стенах оказался слабее Ирландии.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Финляндия ни разу не выиграла, а в шести последних матчах неизменно проигрывала.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, явный перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Очевидно, что команда пока еще не забивала в квалификации на ЧМ-2026, которая еще не стартовала.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Мальта не проиграла

    • в пяти из шести последних матчей Мальты забивала только одна команда

    • в 11-ти из 14-ти последних матчей Финляндии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Финляндия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.70, успех Мальты — в 6.60.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.73.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и не пропустят, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: сухая победа Финляндии за 2.50

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