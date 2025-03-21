21 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Польша и Литва. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Литва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: польская дружина плохо выступила в последнем розыгрыше Лиги наций.

«Бело-красные» набрали только 4 очка, стали последними в своей группе и вылетели в Лигу В.

Главная команда Польши забила всего 9 мячей, а пропустила целых 16.

Последние матчи: польская «националка» в ноябре проиграла Португалии (1:5) и Шотландии (1:2).

В октябре же «белые орлы» сыграли вничью с Хорватией (3:3) и уступили Португалии (1:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

В сентябре Польша проиграла Хорватии (0:1), но победила Шотландию (3:2).

Не сыграют: все футболисты сборной Польши, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Михала Пробежа играли в Лиге наций против сильных команд, но не смогли им навязать борьбу и покинули сильнейший дивизион.

Сборная Польши сейчас точно не является топовой, но в своей группе она будет главным фаворитом на то, чтобы пробиться на мировое первенство.

Литва

Турнирное положение: «желто-зелено-красные» в Лиге наций выступили хуже не придумаешь.

Литовская сборная выступала в Лиге С, проиграла все матчи и вылетела в Лигу D.

Литовцы смогли забить всего 4 мяча, а пропустили целых 11.

Последние матчи: в ноябре литовская «националка» проиграла Косово (0:1) и Кипру (1:2).

В октябре главная команда Литвы уступила Румынии (1:2) и Косово (1:2).

А в сентябре Литва оказалась слабее Румынии (1:3) и Кипра (0:1).

Не сыграют: все футболисты сборной Литвы, которые были вызваны, готовы к матчу.

Состояние команды: подопечные Эдгараса Янкаускаса крайне неубедительны и проигрывают сейчас абсолютно всем. Команда скатилась уже до самого слабого дивизиона в Лиге наций.

Безусловно, это футбол и быть может все, но думается, что у сборной Литвы практически нет шансов на выход на чемпионат мира.

Статистика для ставок

сборная Литвы проиграла 7 последних матчей

сборная Польши не может выиграть на протяжении 5 матчей

в последнем очном матче в 2018 году Польша разгромила Литву со счетом 4:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.50, а победа Литвы — в 25.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.57 и 2.40.

Прогноз: Литва хоть и проигрывает, но забивает в каждом матче, поэтому ждем, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.75.

Прогноз: Польша на порядок сильнее Литвы, но думается, что разгромить соперника не сможет.

Ставка: победа сборной Литвы с форой+2 за 2.10.