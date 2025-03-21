Польша
Турнирное положение: польская дружина плохо выступила в последнем розыгрыше Лиги наций.
«Бело-красные» набрали только 4 очка, стали последними в своей группе и вылетели в Лигу В.
Главная команда Польши забила всего 9 мячей, а пропустила целых 16.
Последние матчи: польская «националка» в ноябре проиграла Португалии (1:5) и Шотландии (1:2).
В октябре же «белые орлы» сыграли вничью с Хорватией (3:3) и уступили Португалии (1:3).
В сентябре Польша проиграла Хорватии (0:1), но победила Шотландию (3:2).
Не сыграют: все футболисты сборной Польши, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Михала Пробежа играли в Лиге наций против сильных команд, но не смогли им навязать борьбу и покинули сильнейший дивизион.
Сборная Польши сейчас точно не является топовой, но в своей группе она будет главным фаворитом на то, чтобы пробиться на мировое первенство.
Литва
Турнирное положение: «желто-зелено-красные» в Лиге наций выступили хуже не придумаешь.
Литовская сборная выступала в Лиге С, проиграла все матчи и вылетела в Лигу D.
Литовцы смогли забить всего 4 мяча, а пропустили целых 11.
Последние матчи: в ноябре литовская «националка» проиграла Косово (0:1) и Кипру (1:2).
В октябре главная команда Литвы уступила Румынии (1:2) и Косово (1:2).
А в сентябре Литва оказалась слабее Румынии (1:3) и Кипра (0:1).
Не сыграют: все футболисты сборной Литвы, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: подопечные Эдгараса Янкаускаса крайне неубедительны и проигрывают сейчас абсолютно всем. Команда скатилась уже до самого слабого дивизиона в Лиге наций.
Безусловно, это футбол и быть может все, но думается, что у сборной Литвы практически нет шансов на выход на чемпионат мира.
Статистика для ставок
- сборная Литвы проиграла 7 последних матчей
- сборная Польши не может выиграть на протяжении 5 матчей
- в последнем очном матче в 2018 году Польша разгромила Литву со счетом 4:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.50, а победа Литвы — в 25.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.57 и 2.40.
- 1.86Италия — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.50Нидерланды — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.84Хорватия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Литва хоть и проигрывает, но забивает в каждом матче, поэтому ждем, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.75.
Прогноз: Польша на порядок сильнее Литвы, но думается, что разгромить соперника не сможет.
Ставка: победа сборной Литвы с форой+2 за 2.10.