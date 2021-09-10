Экс-президент ФИФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

Йозеф Блаттер Фото: globallookpress.com
«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю.
Новые президенты ФИФА имеют другое представление о том, как футбол должен выглядеть. Нужно быть осторожнее, дабы не испортить то, что создавалось годами», — заявил Блаттер РЕН ТВ.
Напомним, на прошлой неделе бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, выступая на генеральной ассамблее Европейской ассоциации клубов предложил проводить чемпионат мира каждые два года.