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    Экс-президент ФИФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

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    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался по поводу того, что чемпионат мира планируется проводить каждые два года.

    Йозеф Блаттер
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    Йозеф Блаттер

    «Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю.

    Новые президенты ФИФА имеют другое представление о том, как футбол должен выглядеть. Нужно быть осторожнее, дабы не испортить то, что создавалось годами», — заявил Блаттер РЕН ТВ.

    Напомним, на прошлой неделе бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, выступая на генеральной ассамблее Европейской ассоциации клубов предложил проводить чемпионат мира каждые два года.

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