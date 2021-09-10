Экс-президент ФИФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

Бывший президент ФИФАвысказался по поводу того, что чемпионат мира планируется проводить каждые два года.

«Я сам понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю.

Новые президенты ФИФА имеют другое представление о том, как футбол должен выглядеть. Нужно быть осторожнее, дабы не испортить то, что создавалось годами», — заявил Блаттер РЕН ТВ.

Напомним, на прошлой неделе бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, выступая на генеральной ассамблее Европейской ассоциации клубов предложил проводить чемпионат мира каждые два года.