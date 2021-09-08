Мостовой о победе сборной над Мальтой: Качество игры ниже среднего

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его разочаровала игра национальной команды в домашнем матче с Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Оцениваю так же, как и с командой Кипра [2:0], качество игры среднее, даже ниже среднего. Команда Мальты нам могла забить гол в раздевалку после грубой ошибки, чуть в пустые ворота не забили, не забывайте, это сборная Мальты.

Преждевременно начали хвалить, хотя я даже после первой игры с хорватами думал, что мы ничего такого не сделали. Команда Мальты показала, что сборная у них довольно подросла.

А почему у нас все говорят, что все должно наладиться, ведь команда осталась той же, футболисты почти те же? Идет какая-то смена, но во всех сборных это происходит. Про Черчесова все забыли, хотя если бы был он, то точно так же сыграли бы, думаю, только Черчесова начали бы критиковать, а здесь, думаю, скажут, что все нормально.

С хорватами ничего не показали, просто эйфория от того, что сменилось все. Обыграли скрипя зубами киприотов, сборную Мальты. Их бы даже без тренера обыграли, все равно футболисты играют», — приводит слова Мостового ТАСС.

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.