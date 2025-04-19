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    «Барселона» легко разберется с галисийцами

    Барселона — Сельта: ставки и прогнозы на Ла Лигу с коэффициентами 1.80 и 2.50

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    Роберт Левандовский
    19 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Сельта». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Апреля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 17:15 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Барселона»

    Турнирное положение: после 31-го тура «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Примеры с 70 очками.

    Последние матчи: игру против «Леганеса» в прошлом туре команда Ханса-Дитера Флика провела в энергосберегающем режиме и победила лишь со счетом 1:0. Единственный год в этой встрече был забит в начале второго тайма в результате автогола защитника Саенса.

    Барселона — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Также было поражение в ответной игре четвертьфинала ЛЧ от «Боруссии» Д (1:3)и победа в первой их игре (4:0) на своем поле.

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    • Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Берналь (п), Касадо (п), Бальде (з).

    Состояние команды: «Барселона» находится в великолепной форме и движется к победе на всех фронтах, мечтая о требле. В чемпионате ее отрыв от «Реала» составляет сейчас 4 очка, в ЛЧ команда добралась до полуфинала, где сыграет с «Интером», а в Кубке Испании уже в финале, там ждет вечный соперник в лице «Реала».

    «Сельта»

    Турнирное положение: сейчас «Сельта» располагается на седьмом месте в таблице Примеры с 43 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в предыдущем туре галисийцы уступили на своем поле «Эспаньолу» со счетом 0:2. Игра у «Сельты» откровенно не получилась, она владела преимуществом, но пропустила две разящие атаки соперника в каждом из таймов и осталась ни с чем на своем поле.

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    До этого была гостевая победа над «Мальоркой» (2:1) и ничья с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Старфельт (з), Уго Альварес (п).

    Состояние команды: в этом сезоне «Сельта» показывает великолепные результаты и борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Основная заслуга в этом принадлежит молодому испанскому наставнику Клаудио Хиральдесу, который смог создать крепкий и боеспособный состав из довольно среднего подбора футболистов.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 2:2

    • В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (3:2, 2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Сельта» была сильнее дома (2:1), но уступила в гостях (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,31, а на «Сельту» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: несмотря на удачные результаты «Сельты» в этом сезоне, противостоять «Барселоне» на ее поле придется очень сложно. Если в прошлом туре каталонцы экономили силы перед ответной игрой ЛЧ, то теперь таких забот у них нет и они будут играть на полную катушку, чтобы постараться увеличить свое преимущество перед соперниками.

    Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,80.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что команда Флика включится с первых же минут и снимет интригу еще до перерыва.

    Дополнительная ставка: «Барселона» выиграет первый тайм с форой -1 за 2,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барселона — Сельта?

    Матч Барселона — Сельта состоится 19 апреля 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Барселона — Сельта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Барселона» выиграет с форой -1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барселона — Сельта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Барселона» выиграет с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона — Сельта?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барселона — Сельта?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Барселоны» дают 1,31, а на «Сельту» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

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    Барселона — Сельта: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:15. «Барселона» легко разберется с галисийцами
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