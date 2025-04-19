19 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Сельта». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: после 31-го тура «Барселона» уверенно возглавляет таблицу Примеры с 70 очками.

Последние матчи: игру против «Леганеса» в прошлом туре команда Ханса-Дитера Флика провела в энергосберегающем режиме и победила лишь со счетом 1:0. Единственный год в этой встрече был забит в начале второго тайма в результате автогола защитника Саенса.

Также было поражение в ответной игре четвертьфинала ЛЧ от «Боруссии» Д (1:3)и победа в первой их игре (4:0) на своем поле.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Берналь (п), Касадо (п), Бальде (з).

Состояние команды: «Барселона» находится в великолепной форме и движется к победе на всех фронтах, мечтая о требле. В чемпионате ее отрыв от «Реала» составляет сейчас 4 очка, в ЛЧ команда добралась до полуфинала, где сыграет с «Интером», а в Кубке Испании уже в финале, там ждет вечный соперник в лице «Реала».

«Сельта»

Турнирное положение: сейчас «Сельта» располагается на седьмом месте в таблице Примеры с 43 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в предыдущем туре галисийцы уступили на своем поле «Эспаньолу» со счетом 0:2. Игра у «Сельты» откровенно не получилась, она владела преимуществом, но пропустила две разящие атаки соперника в каждом из таймов и осталась ни с чем на своем поле.

До этого была гостевая победа над «Мальоркой» (2:1) и ничья с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Старфельт (з), Уго Альварес (п).

Состояние команды: в этом сезоне «Сельта» показывает великолепные результаты и борется за попадание в еврокубки на следующий сезон. Основная заслуга в этом принадлежит молодому испанскому наставнику Клаудио Хиральдесу, который смог создать крепкий и боеспособный состав из довольно среднего подбора футболистов.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 2:2

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (3:2, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Сельта» была сильнее дома (2:1), но уступила в гостях (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,31, а на «Сельту» — 8,70, ничью букмекеры оценивают в 6,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: несмотря на удачные результаты «Сельты» в этом сезоне, противостоять «Барселоне» на ее поле придется очень сложно. Если в прошлом туре каталонцы экономили силы перед ответной игрой ЛЧ, то теперь таких забот у них нет и они будут играть на полную катушку, чтобы постараться увеличить свое преимущество перед соперниками.

Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,80.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что команда Флика включится с первых же минут и снимет интригу еще до перерыва.

Дополнительная ставка: «Барселона» выиграет первый тайм с форой -1 за 2,50.