Радимов: У Карпина завышенные требования к игрокам сборной

Бывший футболист «Зенита»оценил игру сборной России в матче с Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Игра рваная. В начале матча видно, что команда хочет прессинговать, впрочем, она старалась всю игру это делать. Но надо отдать должное мальтийцам. Команда впечатлила умением выходить из обороны, атаковать. В моменте со спасением Гильерме надо отдать должное Виталию Кафанову, который работает в сборной. Из пяти вратарей он выбрал того, который отстоял на ноль все три матча.

Что касается игры, хочется, чтобы против Мальты мы играли с более очевидным преимуществом, особенно по счету. Но мне понравились те замены, которые сделал Карпин. Конечно, минус, что Миранчуку не хватает игровой практики в "Аталанте". Видно, что он принимает решения очень медленно. Во многом тот перелом во втором тайме, когда сборная России добавила, связан с тем, что Кузяев перешел играть ближе к чужим воротам, а Миранчук отправился на скамейку.

У Карпина завышенные требования к игрокам? Согласен. Поймал себя на этой же мысли, что он ставит большую планку для футболистов, нежели они сейчас могут. Но тут есть одно объяснение. Чтобы так прессинговать, надо быть готовыми физически все 90 минут. На данный момент мы видим, что персональное состояние многих футболистов разное. Особенно это касается тех, кто участвовал на чемпионате Европы.

Мы видим, что даже Дзюба и Соболев сейчас совершенно не в форме. Касательно тех, кто выходит на замену, даже Зобнин не в лучших кондициях. Но я думаю, что это поправимо. Самое главное, чтобы физические кондиции были к решающим матчам. Понятно, что Кипр и Мальту мы были обязаны обыгрывать, а ничья с Хорватией оставляет нам шансы на первое место. Но решающие матчи впереди. К ним мы должны подойти в максимальной физической готовности. Вопрос, получится это или нет.

Почему ребята приезжают в сборную в неидеальной форме? Тоже не могу объяснить. Дисбаланс в физической подготовке отдельно взятых футболистов очень сильно разнится. Если взять Кузяева, он носится 90 минут и всё равно. А есть некоторые, которые просто не готовы. Тот футбол, который ставит Карпин? 90 минут прессинга. Если один человек выпадает, вся команда не может прессинговать. Но в этом матче меня впечатлила Мальта. Думаю, что играй мы в гостях, у нас были бы колоссальные проблемы с добытием трех очков», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.