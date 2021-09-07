Босния и Герцеговина — Казахстан. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Босния и Герцеговина»: Ибрагим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Anel Ahmedhodzic, Синиша Санишанин, Miroslav Stevanovic, Adi Nalic, Миралем Пьянич, Гойко Цимирот, Зеад Колашинац, Ermedin Demirovic, Эдин Джеко.

«Казахстан»: Георгий Жуков, Artur Shushenachev, Vladislav Vasiljev, Исламбек Куат, Юрий Логвиненко, Асхат Тагыберген, Ян Вороговский, Сергей Малый, Александр Марочкин, Марат Быстров, Игорь Валерьевич Шацкий.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Казахстан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Босния и Герцеговина» со счетом 2:1. Матч между командами «Босния и Герцеговина» и «Казахстан» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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