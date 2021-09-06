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    Карпин рассказал о состоянии Фернандеса и Головина

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состояние Марио Фернандеса и Александра Головина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Фернандес попросил замену еще в матче с Хорватией — почувствовал дискомфорт в области коленного сустава. Сейчас стало получше, но не настолько, чтобы присутствовать в общей группе сегодня и на матче с Мальтой. Скорее всего он не сыграет завтра.

    То же самое было с Головиным в игре с Кипром — он почувствовал боль в области приводящей мышцы. Но ко следующему октябрьскому сбору он должен восстановиться и играть. Надеемся на это», — передает слова Карпина Sport24.

    Напомним, что матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве в 21:45 мск.

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