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    «Оренбург» потерпел поражение от «Ротора»

    «Оренбург» — «Ротор»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Оренбург» потерпел поражение от «Ротора» в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 0:3.

    Дубль у победителей оформил Камиль Муллин (45 и 49 минуты), еще один точный удар нанес Андреа Чуканов (26, с пенальти).

    В турнирной таблице первенства ФНЛ «Оренбург» занимает второе место (19 очков), а «Ротор» — 11-е (12 очков).

    Другие результаты:

    «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» — 0:1
    «Текстильщик» — «Велес» — 2:0
    «Металлург» Липецк — «Енисей» — 0:2
    «Олимп-Долгопрудный» — «Алания» — 1:1
    «Акрон» — «Нефтехимик» — 1:3
    «Волгарь» — «Кубань» — 0:2
    КАМАЗ – «Томь» — 2:1
    «Факел» — «Краснодар-2» — 0:0

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