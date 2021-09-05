«Оренбург» — «Ротор»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла в Оренбурге, завершилась со счетом 0:3.
Дубль у победителей оформил Камиль Муллин (45 и 49 минуты), еще один точный удар нанес Андреа Чуканов (26, с пенальти).
В турнирной таблице первенства ФНЛ «Оренбург» занимает второе место (19 очков), а «Ротор» — 11-е (12 очков).
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