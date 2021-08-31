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    Сульшер о переходе Роналду: Я очень рад, что он вернулся домой

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в клуб.

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не просто выдающийся игрок, он также и потрясающий человек. Когда у человека есть желание и способности играть на топ-уровне такой долгий период времени — нужно быть особенным.

    Не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять нас всех, а его опыт будет очень важным для молодых игроков в составе. Возвращение Роналду также демонстрирует уникальный подход клуба. Я очень рад, что он вернулся домой, где все начиналось», — сказал Сульшер.

    Известно, что за португальца МЮ заплатит «Ювентусу» 15 млн евро. Зарплата игрока составит 560 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым в АПЛ.

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