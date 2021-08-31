Сульшер о переходе Роналду: Я очень рад, что он вернулся домой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал возвращениев клуб.

«Не хватает слов, чтобы описать Криштиану. Он не просто выдающийся игрок, он также и потрясающий человек. Когда у человека есть желание и способности играть на топ-уровне такой долгий период времени — нужно быть особенным.

Не сомневаюсь, что он продолжит впечатлять нас всех, а его опыт будет очень важным для молодых игроков в составе. Возвращение Роналду также демонстрирует уникальный подход клуба. Я очень рад, что он вернулся домой, где все начиналось», — сказал Сульшер.

Известно, что за португальца МЮ заплатит «Ювентусу» 15 млн евро. Зарплата игрока составит 560 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым в АПЛ.