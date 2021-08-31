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    «Ювентус» раскрыл финансовые детали перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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    «Ювентус» опубликовал документ, в котором раскрыл финансовые подробности трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Английский клуб заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро. Эту сумму «Ювентус» получит в течение пяти лет.

    Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы, выплата которых будет зависеть от успешности выступлений Роналду. Общая сумма дополнительных выплат может достигнуть восьми миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед». Португалец будет зарабатывать 560 тысяч евро в неделю. В тройке лидеров по этому показателю оказались форвард «Челси» Ромелу Лукаку (525 тыс евро) и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (450 тыс евро).

    Напомним, Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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