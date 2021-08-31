«Ювентус» раскрыл финансовые детали перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

опубликовал документ , в котором раскрыл финансовые подробности трансфера Криштиану Роналду в

Английский клуб заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро. Эту сумму «Ювентус» получит в течение пяти лет.

Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы, выплата которых будет зависеть от успешности выступлений Роналду. Общая сумма дополнительных выплат может достигнуть восьми миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ после перехода в «Манчестер Юнайтед». Португалец будет зарабатывать 560 тысяч евро в неделю. В тройке лидеров по этому показателю оказались форвард «Челси» Ромелу Лукаку (525 тыс евро) и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (450 тыс евро).

Напомним, Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.