Переход Азмуна в «Лион» может сорваться

Стало известно, по какой причине может сорваться переход нападающего «Зенита»

По информации L’Equipe, российский клуб откажется от продажи иранского футболиста, если не сможет найти ему замену до закрытия летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» изначально хотел получить за Азмуна 25 млн евро, однако ожидается, что стороны сойдутся на 15 млн евро, не считая бонусов.

В текущем сезоне Азмун провел семь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Контракт 26-летнего иранца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года