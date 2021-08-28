L’Equipe: Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Нападающийможет в ближайшее время покинуть петербургский

По информации L’Equipe, иранец уже согласовал с «Лионом» условия личного контракта.

Отмечается, что ему несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, который хотел подписать Азмуна еще во время работы в «Байере».

Контракт с нападающим будет рассчитан, предположительно, на пять лет.

«Лиону» еще предстоит договориться с «Зенитом». Питерский клуб изначально хотел получить 25 млн евро, однако ожидается, что стороны сойдутся на 15 млн евро, не считая бонусов.

При этом «Зенит» сперва намерен найти форварду замену.