L’Equipe: Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
По информации L’Equipe, иранец уже согласовал с «Лионом» условия личного контракта.
Отмечается, что ему несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, который хотел подписать Азмуна еще во время работы в «Байере».
Контракт с нападающим будет рассчитан, предположительно, на пять лет.
«Лиону» еще предстоит договориться с «Зенитом». Питерский клуб изначально хотел получить 25 млн евро, однако ожидается, что стороны сойдутся на 15 млн евро, не считая бонусов.
При этом «Зенит» сперва намерен найти форварду замену.