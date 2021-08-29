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    Тренер «Норвича»: Мы работали над трансфером Норманна несколько недель.

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    Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    «Мы очень рады, что Матиас стал игроком нашего клуба. Мы работали над этим трансфером несколько недель.

    Непросто получить игрока, которым интересуется несколько клубов. Я вижу в нем большой потенциал. Он может закрыть несколько позиций в центре поля.

    Чаще его использовали, как я видел, на позиции опорного полузащитника. Но у него очень хороший пас и он хорош ведет игру. Также отмечу его технику. К тому же, несмотря на не самые большие габариты, он хорошо ведет борьбу.

    Считаю, что он отлично впишется в команду», — цитирует тренера сайт клуба.

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