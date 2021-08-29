Тренер «Норвича»: Мы работали над трансфером Норманна несколько недель.

Главный тренер «Норвича»прокомментировал переход полузащитника «Ростова»

«Мы очень рады, что Матиас стал игроком нашего клуба. Мы работали над этим трансфером несколько недель.

Непросто получить игрока, которым интересуется несколько клубов. Я вижу в нем большой потенциал. Он может закрыть несколько позиций в центре поля.

Чаще его использовали, как я видел, на позиции опорного полузащитника. Но у него очень хороший пас и он хорош ведет игру. Также отмечу его технику. К тому же, несмотря на не самые большие габариты, он хорошо ведет борьбу.

Считаю, что он отлично впишется в команду», — цитирует тренера сайт клуба.