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    В сборной России рассказали, почему Жиркова выгнали с базы в Новогорске

    Футбол Сборная России Футбол России
    Руководитель пресс-службы сборной России Самвел Авакян рассказал, почему Юрию Жиркову запретили восстанавливаться после травмы на базе в Новогорске.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Сегодня национальная сборная начинает подготовку к трем ответственным матчам в рамках отборочного цикла ЧМ-2022, начинает работу и новый состав пресс-службы. Просьба ко всем коллегам, прежде чем распространять новости по деятельности сборной, обращаться ко мне напрямую для проверки информации.

  • Жирков подтвердил, что его не пускают на базу в Новогорске
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    • Что касается ситуации по Юрию Жиркову, то для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с "ковидным протоколом".

    Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды. Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная.

    Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов Исполкома РФС Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

    Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена», — приводит слова Авакяна «Матч ТВ».

    Сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией (дома), 4-го встретится с Кипром (в гостях), а 7-го — с Мальтой (дома). Все матчи пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

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