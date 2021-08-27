В сборной России рассказали, почему Жиркова выгнали с базы в Новогорске

Руководитель пресс-службы сборной Россиирассказал, почемузапретили восстанавливаться после травмы на базе в Новогорске.

«Сегодня национальная сборная начинает подготовку к трем ответственным матчам в рамках отборочного цикла ЧМ-2022, начинает работу и новый состав пресс-службы. Просьба ко всем коллегам, прежде чем распространять новости по деятельности сборной, обращаться ко мне напрямую для проверки информации.

Что касается ситуации по Юрию Жиркову, то для начала нужно подчеркнуть, что он особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу одни для всех и подобный запрет, прежде всего, связан с "ковидным протоколом" .

Именно это и объяснил вчера начальник сборной Сергей Куличенко тренеру по физподготовке Жиркова, когда он обратился с вопросом о возможности допуска Юрия в Новогорск во время сбора национальной команды. Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения ковида и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная.

Насколько я знаю, благодаря помощи одного из членов Исполкома РФС Юрию уже предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе.

Если после окончания сбора национальной команды Жирков или его тренер выразят желание продолжить восстановление в Новогорске, конечно же, такая возможность будет сразу же предоставлена», — приводит слова Авакяна «Матч ТВ».

Сборная России 1 сентября сыграет с Хорватией (дома), 4-го встретится с Кипром (в гостях), а 7-го — с Мальтой (дома). Все матчи пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.