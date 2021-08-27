Жирков подтвердил, что его не пускают на базу в Новогорске

Бывший защитник «Зенита» и «Челси»подтвердил, что его больше не пускают на базу в Новогорске.

Жирков проходил в Новогорске реабилитацию после травмы, полученной в матче за сборную России на Евро-2020.

«Да, правда», — сказал 38-летний футболист, отвечая на вопрос о том, действительно ли ему запретили посещать базу в Новогорске во время пребывания там национальной команды на сборе в дни трех сентябрьских матчей с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Напомним, Жирков остается без команды с тех пор, как у него истек контракт с «Зенитом» в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Жирков может вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2003 по 2009 год.