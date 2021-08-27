Восстанавливался после травмы. Жиркову запретили появляться на базе в Новогорске

Журналистрассказал о том, что бывшему защитник «Зенита»запретили появляться на базе в Новогорске.

В последнее время 38-летний Жирков посещал базу в Новогорске для восстановления после травмы.

«В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

Жирков травмировался в матче с Бельгией — в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?», — написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

Напомним, Жирков остается без команды с тех пор, как у него истек контракт с «Зенитом» в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Жирков может вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2003 по 2009 год.