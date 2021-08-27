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    Восстанавливался после травмы. Жиркову запретили появляться на базе в Новогорске

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    Журналист Илья Казаков рассказал о том, что бывшему защитник «Зенита» Юрию Жиркову запретили появляться на базе в Новогорске.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    В последнее время 38-летний Жирков посещал базу в Новогорске для восстановления после травмы.

    «В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

    В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

    Жирков травмировался в матче с Бельгией — в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

    Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?», — написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

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    • Напомним, Жирков остается без команды с тех пор, как у него истек контракт с «Зенитом» в июне этого года.

    Ранее сообщалось, что Жирков может вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2003 по 2009 год.

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