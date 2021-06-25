Пейдж: Мы должны соответствовать Дании во всех сферах

Наставник сборной Уэльсахочет, чтобы его команда соответствовала сборной Дании по всем параметрам.

«Они не зря попали в плей-офф. Перед нами очень хорошая команда. Мы наблюдали за ними — Бельгии пришлось пойти на изменения во втором тайме, чтобы победить их. Мы должны соответствовать им во всех сферах, в том числе с точки зрения физической активности и скорости работы. Конечно, это до сих пор является кульминационным моментом и вершиной моей личной карьеры. Это вызов, который мне доставляет огромное удовольствие. Это не ответственность находиться здесь, а абсолютная честь.

Бэйл носит капитанскую повязку не зря. Он профессионал, заботится о себе, и у него есть семья. Он отлично настраивает в раздевалке, у него здесь друзья. Дело не в Гарете Бейле, это о всех нас вместе», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Команды Уэльса и Дании сыграют 26 июня в Амстердаме. Игра начнется в 19:00 по мск.

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