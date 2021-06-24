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    Бразилия — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.06.2021)

    «Бразилия» — «Колумбия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Бразилии Сборная Колумбии Календарь Кубка Америки-2021
    В 03:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч «Бразилия» — «Колумбия».

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    Составы команд:

    «Бразилия»: Weverton, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Everton Ribeiro, Ришарлисон, Габриэл Жезус, Неймар.

    «Колумбия»: Давид Оспина, Вильям Тесильо, Йерри Мина, Daniel Munoz, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Хуан Куадрадо, Луис Диас, Матеус Урибе, Дуван Сапата, Rafael Santos Borre.

    Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Колумбия» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Колумбия». Коэффициент ставки — 1.98.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 3:1. Матч между командами «Бразилия» и «Колумбия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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