Бразилия — Колумбия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.06.2021)

В 03:00 в группе B Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Бразилия»: Weverton, Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Everton Ribeiro, Ришарлисон, Габриэл Жезус, Неймар.

«Колумбия»: Давид Оспина, Вильям Тесильо, Йерри Мина, Daniel Munoz, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Хуан Куадрадо, Луис Диас, Матеус Урибе, Дуван Сапата, Rafael Santos Borre.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Колумбия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия» — «Колумбия». Коэффициент ставки — 1.98.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 3:1. Матч между командами «Бразилия» и «Колумбия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.