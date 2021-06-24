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    Сможет ли Колумбия остановить Бразилию и Неймара?

    Бразилия — Колумбия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Кубок Америки 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Колумбия
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    Неймар
    Сборная Бразилии сыграет с командой Колумбии в четвертом туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 24 июня в Рио-же-Жанейро, начало — в 03:00 мск. Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 24 Июня 2021 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:00 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.48
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    Бразилия

    Бразилия после первых матчей не оставила никаких сомнений — она главный фаворит Кубка Америки. И пока не очень понятно, найдется ли у нее хотя бы один серьезный конкурент. Возможно, это будет Аргентина с Месси, но не факт.

    В первом матче бразильцы спокойно разгромили сборную Венесуэлы — 3:0. Абсолютно без шансов для соперника.

    А потом была не менее яркая победа над Перу — 4:0. На самом деле, команда Тите играла явно не на пределе своих возможностей.

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    Также можно отметить, что у Неймара в последних шести матчах за сборную Бразилии семь голов и пять результативных передач.

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    • Колумбия

    Тем временем у Колумбии пока все не так радужно, как у бразильцев. Хотя начало было неплохим, в первом туре команда Рейнальдо Руэды одержала победу над Эквадором — 1:0.

    Но потом внезапно появились проблемы. Во втором матче Колумбия не смогла выиграть у Венесуэлы — ничья 0:0. Очень неожиданный результат.

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    Ну а в третьем туре колумбийцы проиграли команде Перу — 1:2.

    Колумбии явно не хватает интересных идей в атаке. Возможно, Руэда все-таки погорячился, отказавшись брать на Кубок Америки Хамеса Родригеса.

    Прогноз и ставка

    На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу Колумбии — за 8.20.

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    Сложно представить, что бразильцы потеряют очки. Крепкие колумбийцы, безусловно, создадут больше проблем, чем Венесуэла и Перу, но остановить хозяев турнира они вряд ли смогут.

    Ставка — победа Бразилии + тотал меньше 3,5 за 1.98.

    Бразилия пропустила только в одном из девяти предыдущих матчей.

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