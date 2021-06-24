Сборная Бразилии сыграет с командой Колумбии в четвертом туре группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет 24 июня в Рио-же-Жанейро, начало — в 03:00 мск. Бразилия — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразилия после первых матчей не оставила никаких сомнений — она главный фаворит Кубка Америки. И пока не очень понятно, найдется ли у нее хотя бы один серьезный конкурент. Возможно, это будет Аргентина с Месси, но не факт.

В первом матче бразильцы спокойно разгромили сборную Венесуэлы — 3:0. Абсолютно без шансов для соперника.

А потом была не менее яркая победа над Перу — 4:0. На самом деле, команда Тите играла явно не на пределе своих возможностей.

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Также можно отметить, что у Неймара в последних шести матчах за сборную Бразилии семь голов и пять результативных передач.

Колумбия

Тем временем у Колумбии пока все не так радужно, как у бразильцев. Хотя начало было неплохим, в первом туре команда Рейнальдо Руэды одержала победу над Эквадором — 1:0.

Но потом внезапно появились проблемы. Во втором матче Колумбия не смогла выиграть у Венесуэлы — ничья 0:0. Очень неожиданный результат.

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Ну а в третьем туре колумбийцы проиграли команде Перу — 1:2.

Колумбии явно не хватает интересных идей в атаке. Возможно, Руэда все-таки погорячился, отказавшись брать на Кубок Америки Хамеса Родригеса.

Прогноз и ставка

На Бразилию в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу Колумбии — за 8.20.

Сложно представить, что бразильцы потеряют очки. Крепкие колумбийцы, безусловно, создадут больше проблем, чем Венесуэла и Перу, но остановить хозяев турнира они вряд ли смогут.

Ставка — победа Бразилии + тотал меньше 3,5 за 1.98.

Бразилия пропустила только в одном из девяти предыдущих матчей.