Швеция — Польша: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составы нам матч 3-го тура группового этапа Евро-2020

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон (К), Экдаль, Форсберг, Исак, Ульссон, Квайсон, Даниэльсон.

Польша: Щенсны, Беднарек, Левандовски (К), Крыховяк, Свидерски, Клих, Глик, Берешиньски, Зелиньски, Южвяк, Пухач.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Польше. Коэффициент на ее победу — 2.71, на успех Швеции — 2.90, на ничью — 3.45. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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