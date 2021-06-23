Сборная Швеции
Шведы провели два поединка, в которых не пропустили ни разу. Ничья с Англией сменилась минимальной победой над Словакией.
4 очка за тур до окончания группового этапа — о таком болельщики «тре крунур» могли только мечтать. Но нынешняя сборная Швеции — классная команда, и даже без Златана Ибрагимовича.
Ко всему прочему, стоит учесть фактор личных взаимоотношений с поляками. Из 8 очных свиданий шведы одержали победы в семи при одной коллизии, причем очень давней.
Главная проблема команды — слабенькая результативность. Впрочем, в этом матче Швецию вполне устроит и ничейный исход.
Сборная Польши
Поляки замыкают турнирную таблицу с одним пунктом в активе. Так что для выхода в плей-офф сборной Польши нужно только выигрывать.
Все могло быть еще хуже, не сравняй счет в матче с Испанией Роберт Левандовски. Да и голкипер Войцех Щенсны выдал шикарный поединок.
Польша будет играть только на победу. Так что ждем активности от Левандовски и его партнеров по атаке.
Впрочем, в таких поединках предугадать ход событий — задача малореальная. В любом случае, поляки в полной кадровой обойме рвутся в бой.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 2.45, на ничью за 3.30, а на Швецию — за 2.90.
Сборная Швеции вполне может позволить себе сыграть от обороны.
Поляки наверняка будут
Отсиживаться в обороне соперники вряд ли будут, так что ждем сразу нескольких забитых мячей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.