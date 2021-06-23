Швеция сыграет на своем поле с Польшей в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 19:00 мск. Швеция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Швеция — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Швеции

Шведы провели два поединка, в которых не пропустили ни разу. Ничья с Англией сменилась минимальной победой над Словакией.

4 очка за тур до окончания группового этапа — о таком болельщики «тре крунур» могли только мечтать. Но нынешняя сборная Швеции — классная команда, и даже без Златана Ибрагимовича.

Ко всему прочему, стоит учесть фактор личных взаимоотношений с поляками. Из 8 очных свиданий шведы одержали победы в семи при одной коллизии, причем очень давней.

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Главная проблема команды — слабенькая результативность. Впрочем, в этом матче Швецию вполне устроит и ничейный исход.

Сборная Польши

Поляки замыкают турнирную таблицу с одним пунктом в активе. Так что для выхода в плей-офф сборной Польши нужно только выигрывать.

Все могло быть еще хуже, не сравняй счет в матче с Испанией Роберт Левандовски. Да и голкипер Войцех Щенсны выдал шикарный поединок.

Польша будет играть только на победу. Так что ждем активности от Левандовски и его партнеров по атаке.

Впрочем, в таких поединках предугадать ход событий — задача малореальная. В любом случае, поляки в полной кадровой обойме рвутся в бой.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Польшу за 2.45, на ничью за 3.30, а на Швецию — за 2.90.

Сборная Швеции вполне может позволить себе сыграть от обороны.

Поляки наверняка будут активны в атаке на протяжении всей встречи, и солировать привычно будет их лидер атак Левандовски.

Отсиживаться в обороне соперники вряд ли будут, так что ждем сразу нескольких забитых мячей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.