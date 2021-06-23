Словакия — Испания: счет матча 0:5, обзор голов

На 12-й минуте в ворота словаков был назначен пенальти за фол на Коке. Мората подошёл к точке и не забил. Дубравка вытащил мяч, да и удар был не очень — почти по центру.
На 30-й минуте счет был открыт после автогола вратаря Словакии. После удара в перекладину Дубравка в волейбольном стиле протолкнул мяч в свои ворота.
В добавленное к первому тайму, после углового, Морено получил мяч у лицевой и набросил его на Лапорта, который лёгким ударом головой упрочил преимущество Испании.
На 56-й минуте, после прострела с края штрафной, Сарабия низом перевёл мяч в дальний угол, сделав счет крупным.
На 67-й минуте Сарабия прострелил вдоль ворот и Ферран Торрес пяткой переправил низом мяч в сетку.
А на 72-й минуте, после навеса со штрафного к воротам сборной Словакии, Пау Торрес ударил головой и мяч от Юрая Куцки влетел в сетку.
Сборная Испании набрала 5 очков и закончила групповой этап на втором месте в группе Е. Словакия с 3 очками осталась не 3-м месте и не попала плей-офф.