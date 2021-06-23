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    Испания разгромила Словакию и вышла в 1/8 финала Евро

    Словакия — Испания: счет матча 0:5, обзор голов

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    Сборная Словакии потерпела поражение от команды Испании (0:5) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент мача
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    Фрагмент мача

    На 12-й минуте в ворота словаков был назначен пенальти за фол на Коке. Мората подошёл к точке и не забил. Дубравка вытащил мяч, да и удар был не очень — почти по центру.

    На 30-й минуте счет был открыт после автогола вратаря Словакии. После удара в перекладину Дубравка в волейбольном стиле протолкнул мяч в свои ворота.

    В добавленное к первому тайму, после углового, Морено получил мяч у лицевой и набросил его на Лапорта, который лёгким ударом головой упрочил преимущество Испании.

    На 56-й минуте, после прострела с края штрафной, Сарабия низом перевёл мяч в дальний угол, сделав счет крупным.

    На 67-й минуте Сарабия прострелил вдоль ворот и Ферран Торрес пяткой переправил низом мяч в сетку.

    А на 72-й минуте, после навеса со штрафного к воротам сборной Словакии, Пау Торрес ударил головой и мяч от Юрая Куцки влетел в сетку.

    Футбол. Евро-2020. Группа E
    Словакия — Испания 0:5
    Голы: 0:1 Мартин Дубравка (автогол) (30'), 0:2 Эмерик Лапорт (45'), 0:3 Пабло Сарабия (56'), 0:4 Ферран Торрес (67'), 0:5 Юрай Куцка (автогол) (71') Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Марек Гамшик (Ласло Бенеш, 90'), Лукаш Гараслин (Tomas Suslov, 69'), Юрай Куцка, Роберт Мак (Vladimir Weiss, 69'), Якуб Громада (Станислав Лоботка, 46'), Ондрей Дуда (Михал Дюриш, 46') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта (Микель Оярсабаль, 77'), Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71'), Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Серхио Бускетс (Тьяго Алькантара, 71'), Коке, Педри, Альваро Мората (Ферран Торрес, 66'), Херар Морено (Адама Траоре, 77'), Пабло Сарабия Предупреждения: Ондрей Дуда (12'), Серхио Бускетс (40'), Жорди Альба (60'), Милан Шкриньяр (90')

    Сборная Испании набрала 5 очков и закончила групповой этап на втором месте в группе Е. Словакия с 3 очками осталась не 3-м месте и не попала плей-офф.

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