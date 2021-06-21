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    Радимов: Сборная России должна добиться ничьей с Данией

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    Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между Россией и Данией.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Надо стремиться всегда к победе. В данном матче думать о том, что нужна ничья, и мы должны ее добиться, играя в отвратительный футбол, это утопия. Во-первых, мы слышали, что датчане уверены в своих силах, во-вторых, будет полный стадион и, конечно, у них есть мотивация, они очень хорошо сыграли с Бельгией, это надо признать.

    У них мотивация после той катастрофы с Эриксеном, это все на руку датчанам. Еще один минус — стало понятно, что после победы Швейцарии, команда из нашей группы с третьего места не выйдет, надо занимать второе», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    Прогноз на поединок Россия — Дания

    Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене, начало — в 22:00 мск.

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