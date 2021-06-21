Наставник сборной Австрии нашел слабые места у Украины

Главный тренер сборной Австрииподелился ожиданиями от матча против Украины в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

«Мы хотим выиграть этот матч, как хотим побеждать в каждой игре. Но всегда есть соперник, который хочет того же. Мы хорошо знаем Украину. У них есть игроки с высочайшими индивидуальными качествами. Но, как и у каждой команды, у них есть слабые места. Мы их нашли и собираемся использовать.

Выход в 1/8 финала будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас», — цитирует Фоду пресс-служба УЕФА.

Прогноз на матч Австрия — Украина

Матч между австрийцами и украинцами состоится 21 июня в Бухаресте, начало — в 19:00 по мск.