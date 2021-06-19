Чили — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

В 00:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель, Артуро Видаль, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Jean Meneses, Эдуардо Варгас, Бен Бреретон.

«Боливия»: Карлос Лампе, Jairo Quinteros, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Роберто Фернандес, Лионель Хустиньяно, Juan Carlos Arce, Эрвин Сааведра, Рамиро Вака, Jeyson Chura, Хильберт Альварес.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Боливия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Боливия». Коэффициент ставки — 1.95.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 2:1. Матч между командами «Чили» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.