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    Чили — Боливия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

    «Чили» — «Боливия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 00:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч «Чили» — «Боливия».

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    Составы команд:

    «Чили»: Клаудио Браво, Eugenio Mena, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Гари Медель, Артуро Видаль, Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Jean Meneses, Эдуардо Варгас, Бен Бреретон.

    «Боливия»: Карлос Лампе, Jairo Quinteros, Адриан Джузино, Diego Ibanez, Роберто Фернандес, Лионель Хустиньяно, Juan Carlos Arce, Эрвин Сааведра, Рамиро Вака, Jeyson Chura, Хильберт Альварес.

    Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Боливия» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чили» — «Боливия». Коэффициент ставки — 1.95.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 2:1. Матч между командами «Чили» и «Боливия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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