Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 10:23
    • УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт
  • 13:26
    • Жирков может остаться в «Зените»
  • 12:50
    • В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса
  • 12:41
    • Бускетс излечился от коронавируса и сможет сыграть за Испанию на Евро
  • 11:42
    • «Тоттенхэм» прекратил переговоры с Гаттузо
    Все новости спорта

    Жирков может остаться в «Зените»

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Руководство «Зенита» хочет, чтобы Юрий Жирков остался в клубе, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Юрий Жирков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Жирков

    «Один из трех вариантов — продление контракта с игроком на один год. Еще один вариант — работа в клубе на менеджерской позиции. Также рассматривается вариант со вхождением в тренерский штаб.

    Наименее вероятный — тренерский.

    Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы», — сказал собеседник издания.

  • Безуглов объяснил, в чем феномен футбольного долголетия Жиркова
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что Жирков может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня. В минувшем сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  4.64
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.66
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры