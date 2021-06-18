Жирков может остаться в «Зените»

Руководствохочет, чтобыостался в клубе, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Один из трех вариантов — продление контракта с игроком на один год. Еще один вариант — работа в клубе на менеджерской позиции. Также рассматривается вариант со вхождением в тренерский штаб.

Наименее вероятный — тренерский.

Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Жирков может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце июня. В минувшем сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.