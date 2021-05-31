Безуглов объяснил, в чем феномен футбольного долголетия Жиркова

Главный врач сборной Россиирассказал, почемупродолжает играть на высоком уровне даже в 37 лет.

«Во-первых, генетика. Это и скоростные качества, и выносливость, и потрясающая скорость восстановления после нагрузок.

Второй важный фактор спортивного долголетия Юрия — отсутствие тяжелых травм и операций. Кто-то говорит, что он подвержен травматизму, но, представьте, у него не было ни одной операции! Знаю, ему несколько раз предлагали решить ту или иную проблему хирургическим способом, но он всегда предпочитал начинать лечение с использованием безоперационных методов. И не потому, что он какой-то своевольный человек. Просто прекрасно знает свой организм и тщательно подходит даже к самым маленьким нюансам в процессе лечения.

Сейчас мы видим его данные на сборе, и, поверьте, за два года он ни по одному функциональному показателю не стал хуже. И если взять всех российских крайних защитников и полузащитников, то по показателям скорости и скоростной выносливости Жирков будет в числе лучших», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».