Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 23:54
    • Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
  • 19:36
    • Экс-наставник «Тобола» вошел в тренерский штаб ЦСКА
  • 17:51
    • Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Де Бур: Единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает

    Футбол Сборная Нидерландов Сборная Австрии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

    Франк де Бур
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк де Бур

    «На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить.

    Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

  • Голландцы летят в плей-офф. Австрия не сумела дать отпор Депаю и компании
  • Сборная Нидерландов победила со счетом 2:0 команду Австрии в матче 2-го тура группы С на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Это не предел для Мемфиса Депая. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет.

    Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Маттейс де Лихт провел отличный матч, он действительно был на высоте. Вся команда сыграла отлично, но он был очень важен для нас. Его умение играть головой — наше важное преимущество.

    Я рад, что он снова в форме. Он великолепный игрок. Юррьен Тимбер, который играл в последнем матче с Украиной, тоже выглядит очень достойно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

  • Считаем шансы Украины и Австрии на плей-офф
  • Расклады Евро-2020: группа C
  • Сегодня

    • Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

    Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

    21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Берреттини — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Де Минаур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хирон — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры