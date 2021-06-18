Де Бур: Единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

«На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив.

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Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить.

Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Это не предел для Мемфиса Депая. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет.

Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф.

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Маттейс де Лихт провел отличный матч, он действительно был на высоте. Вся команда сыграла отлично, но он был очень важен для нас. Его умение играть головой — наше важное преимущество.

Я рад, что он снова в форме. Он великолепный игрок. Юррьен Тимбер, который играл в последнем матче с Украиной, тоже выглядит очень достойно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.