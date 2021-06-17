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    Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба

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    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека сборной России Алексея Миранчука и форварда Артема Дзюбы в матче Евро с Финляндией (1:0).

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Напомним, что Миранчук забил единственный гол сборной России на турнире, позволивший команде Черчесова набрать 3 очка.

    «Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый.

    Все удивлялись, например, Юрий Павлович Семин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук все сделал. Он был лучшим игроком матча.

    Дзюба не феноменальный форвард. Феномен — это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба — звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал.

    Кто-то написал, что Дзюба установил рекорд, выиграв 12 или 15 верховых единоборств. Молодец, но результат действий какой?

    Где КПД? Он нападающий. Он что, забил хоть один мяч или сделал голевую передачу? К сожалению, нет.

    Неслучайно его потом Черчесов и заменил. Видно, что он не держит темп все 90 минут», — сказал Орлов в передаче «ГСОчат» на своем ютуб-канале.

    Орлов о Миранчуке и Дзюбе
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