Орлов: Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба

Комментаторподелился мнением об игре хавбека сборной Россиии форвардав матче Евро с Финляндией (1:0).

Напомним, что Миранчук забил единственный гол сборной России на турнире, позволивший команде Черчесова набрать 3 очка.

«Миранчук доказал, что он ценнее, чем Дзюба. Он сам может сделать гол. Поэтому такой футболист — незаменимый.

Все удивлялись, например, Юрий Павлович Семин, почему Миранчука не поставить рядом с Головиным? И вот Миранчук все сделал. Он был лучшим игроком матча.

Дзюба не феноменальный форвард. Феномен — это выше. Это Неймар, Суарес, Левандовски. Дзюба — звезда российского разлива. От этого никуда не деться, и матч с Финляндией это доказал.

Кто-то написал, что Дзюба установил рекорд, выиграв 12 или 15 верховых единоборств. Молодец, но результат действий какой?

Где КПД? Он нападающий. Он что, забил хоть один мяч или сделал голевую передачу? К сожалению, нет.

Неслучайно его потом Черчесов и заменил. Видно, что он не держит темп все 90 минут», — сказал Орлов в передаче «ГСОчат» на своем ютуб-канале.