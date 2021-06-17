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    Канчельскис: Не хватало, чтобы мы проиграли Финляндии. 100 лет этого не было

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Сборная Дании Сборная Бельгии
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что не видит большого повода для радости после победы над Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

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    «Как оцениваю? Пока никак. Что, мы что-то сделали сверхъестественное, что ли, вышли из группы? Пока нет.

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    Мы молодцы, что выиграли, поздравляем всех с этим. Наконец-то выиграли у Финляндии. Боже мой, не хватало, чтобы мы еще проиграли или вничью сыграли. 100 лет не проигрывали этой сборной.

    Мы сейчас выиграли, сейчас у нас праздник большой, да? Молодцы, поздравляю. Я не понимаю, в чем вопрос. У нас что, была игра какая-то особенная или что? Неважно, как всё началось — важно, как всё закончится. Сейчас у нас самая главная игра — с датчанами. И всё.

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    • Шанс выйти из группы всегда есть. Давайте сейчас смотреть, как сыграют Дания с Бельгией. Тогда уже можно будет смотреть. Ну, финнов пока мы обыгрываем, уже хорошо. А если бы мы финнов не обыгрывали, то было бы вообще плохо. А так, обыграли, молодцы. Хоть настроение хорошее народу сделали.

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    • Если бы проиграли финнам, была бы вообще беда. Хотя беда и так есть, она у нас большая», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

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