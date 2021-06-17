Канчельскис: Не хватало, чтобы мы проиграли Финляндии. 100 лет этого не было

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что не видит большого повода для радости после победы над Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Как оцениваю? Пока никак. Что, мы что-то сделали сверхъестественное, что ли, вышли из группы? Пока нет.

Календарь и таблица Евро-2020

Мы молодцы, что выиграли, поздравляем всех с этим. Наконец-то выиграли у Финляндии. Боже мой, не хватало, чтобы мы еще проиграли или вничью сыграли. 100 лет не проигрывали этой сборной.

Мы сейчас выиграли, сейчас у нас праздник большой, да? Молодцы, поздравляю. Я не понимаю, в чем вопрос. У нас что, была игра какая-то особенная или что? Неважно, как всё началось — важно, как всё закончится. Сейчас у нас самая главная игра — с датчанами. И всё.

Шанс выйти из группы всегда есть. Давайте сейчас смотреть, как сыграют Дания с Бельгией. Тогда уже можно будет смотреть. Ну, финнов пока мы обыгрываем, уже хорошо. А если бы мы финнов не обыгрывали, то было бы вообще плохо. А так, обыграли, молодцы. Хоть настроение хорошее народу сделали.

Если бы проиграли финнам, была бы вообще беда. Хотя беда и так есть, она у нас большая», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.