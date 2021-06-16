Турция — Уэльс: счет матча 0:2, обзор голов

потерпела поражение от(0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Бэйл сделал шикарный заброс в штрафную площадь. Аарон Рэмси принял мяч на грудь и лёгким ударом ногой перевёл его в ворота, в дальний угол.

На 60-й минуте Челик сбил Бейла на углу штрафной, в её пределах, заработав пенальти в ворота Турции. Но Гарет с «точки» пробил в небеса.

А в компенсированное время Коннор Робертс удвоил преимущество сборной Уэльса. Бэйл прострелил в штрафную площадь, мяч получил Робертс и от границы вратарской низом пробил по центру ворот. Чакыр не выручил.

Футбол. Евро-2020. Группа A Турция — Уэльс 0:1 Гол: 0:1 Аарон Рэмси (43') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73'), Кан Айхан, Окай Йокушлу (Мерих Демирал, 46'), Озан Туфан (Юсуф Язиджи, 46'), Дженгиз Ундер (Ирфан Кавечи, 83'), Кенан Караман (Халиль Дервисоглу, 75'), Хакан Чалханоглу, Бурак Йилмаз Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен (Этан Ампаду, 73'), Аарон Рэмси (Гарри Уилсон, 85'), Гарет Бэйл, Joe Morrell, Даниэль Джеймс, Киффер Мур Предупреждения: Бурак Йилмаз (90'), Крис Мепэм (90'), Хакан Чалханоглу (90'), Бен Дэвис (90')

Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А. Италия занимает вторую строчку, имея игру в запасе.

Швейцария с одним очком после первого матча на третьей позиции, Турция на последнем месте (0).

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.