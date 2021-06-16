Турция — Уэльс: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Бэйл сделал шикарный заброс в штрафную площадь. Аарон Рэмси принял мяч на грудь и лёгким ударом ногой перевёл его в ворота, в дальний угол.
На 60-й минуте Челик сбил Бейла на углу штрафной, в её пределах, заработав пенальти в ворота Турции. Но Гарет с «точки» пробил в небеса.
А в компенсированное время Коннор Робертс удвоил преимущество сборной Уэльса. Бэйл прострелил в штрафную площадь, мяч получил Робертс и от границы вратарской низом пробил по центру ворот. Чакыр не выручил.
Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А. Италия занимает вторую строчку, имея игру в запасе.
Швейцария с одним очком после первого матча на третьей позиции, Турция на последнем месте (0).
В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.