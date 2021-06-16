Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Миранчук и его партнеры по командеКлассика Миранчука. Гол Алексея сохранил шансы сборной России на выход в плей-офф
  • 20:54
    • Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, Бейл не реализовал пенальти
  • 17:58
    • Россия набрала первые очки на Евро-2020
  • 17:14
    • У Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
  • 11:33
    • АПЛ опубликовала календарь на следующий сезон, «Ман Сити» в 1-м туре сыграет с «Тоттенхэмом»
  • 13:41
    • СМИ: Алексей Березуцкий станет новым тренером ЦСКА, Бабаян будет его помощником
    Все новости спорта

    Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, Бейл не реализовал пенальти

    Турция — Уэльс: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Турции Сборная Уэльса Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Турции потерпела поражение от команды Уэльса (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 43-й минуте. Бэйл сделал шикарный заброс в штрафную площадь. Аарон Рэмси принял мяч на грудь и лёгким ударом ногой перевёл его в ворота, в дальний угол.

    На 60-й минуте Челик сбил Бейла на углу штрафной, в её пределах, заработав пенальти в ворота Турции. Но Гарет с «точки» пробил в небеса.

    А в компенсированное время Коннор Робертс удвоил преимущество сборной Уэльса. Бэйл прострелил в штрафную площадь, мяч получил Робертс и от границы вратарской низом пробил по центру ворот. Чакыр не выручил.

    Футбол. Евро-2020. Группа A
    Турция — Уэльс 0:1
    Гол: 0:1 Аарон Рэмси (43') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73'), Кан Айхан, Окай Йокушлу (Мерих Демирал, 46'), Озан Туфан (Юсуф Язиджи, 46'), Дженгиз Ундер (Ирфан Кавечи, 83'), Кенан Караман (Халиль Дервисоглу, 75'), Хакан Чалханоглу, Бурак Йилмаз Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мепэм, Джо Аллен (Этан Ампаду, 73'), Аарон Рэмси (Гарри Уилсон, 85'), Гарет Бэйл, Joe Morrell, Даниэль Джеймс, Киффер Мур Предупреждения: Бурак Йилмаз (90'), Крис Мепэм (90'), Хакан Чалханоглу (90'), Бен Дэвис (90')

    Уэльс набрал четыре очка и вышел на первое место в таблице группы А. Италия занимает вторую строчку, имея игру в запасе.

    Швейцария с одним очком после первого матча на третьей позиции, Турция на последнем месте (0).

    В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия снова выиграет с крупным счетом?
  • Италия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?
  • Дания — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Италия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Украина — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колумбия — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры