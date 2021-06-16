«Матч ТВ» потеряет права на показ матчей испанской Ла Лиги

«Сбербанк» в ближайшее время намерен приобрести компанию Telesport.

Как сообщает «Коммерсант», стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что в рамках сделки платформа «Okko Спорт» (она входит в систему «Сбербанка») будет эксклюзивно транслировать матчи чемпионата Испании по футболу в России.

В «Сбербанке» рассчитывают, что трансляции крупнейших спортивных событий на Okko привлекут новых пользователей, а спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса.

«Не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», — сообщил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

Также сообщается, что после сделки Петр Макаренко сохранит должность гендиректора компании Telesport.

Ранее права на показ испанского чемпионата принадлежали телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, Okko уже принадлежат права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги.