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    «Матч ТВ» потеряет права на показ матчей испанской Ла Лиги

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    «Сбербанк» в ближайшее время намерен приобрести компанию Telesport.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как сообщает «Коммерсант», стороны уже заключили предварительное соглашение о сотрудничестве.

    Отмечается, что в рамках сделки платформа «Okko Спорт» (она входит в систему «Сбербанка») будет эксклюзивно транслировать матчи чемпионата Испании по футболу в России.

    В «Сбербанке» рассчитывают, что трансляции крупнейших спортивных событий на Okko привлекут новых пользователей, а спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса.

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    • «Не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», — сообщил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

    Также сообщается, что после сделки Петр Макаренко сохранит должность гендиректора компании Telesport.

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    • Ранее права на показ испанского чемпионата принадлежали телеканалу «Матч ТВ».

    Напомним, Okko уже принадлежат права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги.

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