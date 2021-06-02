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    «Первый канал» покажет матчи России с Данией и Финляндией

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    Стало известно, какие телеканалы будут транслировать матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020, сообщает «Чемпионат».

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Первый канал» покажет матчи России с Финляндией 16 июня и с Данией 21 июня.

    Ранее стало известно, что встречу с Бельгией, которая запланирована на 12 июня, будет транслировать телеканал «Россия».

    Интересно, что ни один матч сборной России на групповой стадии не будет транслироваться на «Матч ТВ», хотя руководство канала уверяло, что будет показан поединок Россия — Финляндия.

    Также на «Первом канале» можно будет увидеть следующие матчи:

    Италия — Турция (11 июня, Рим);
    Нидерланды — Украина (13 июня, Амстердам);
    Испания — Швеция (14 июня, Севилья);
    Франция — Германия (15 июня, Мюнхен);
    Англия — Шотландия (18 июня, Лондон);
    Португалия — Германия (19 июня, Мюнхен);
    Испания — Польша (19 июня, Севилья);
    Чехия — Англия (22 июня, Лондон).

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