Де Бур: Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал предстоящий матч со сборной Австрии в группе C на Евро-2020.

«Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Алабу все знают, Арнаутовича тоже. Важные игроки, громкие имена. Многие играют в Германии. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

После первого тура голландцы имеют 3 очка и занимают второе место. Австрийцы лидируют после победы над сборной Северной Македонии.

Матч Нидерланды — Австрия состоится 17 июня в 22:00 мск. Прочитать прогноз на игру можно здесь.