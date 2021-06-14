Шотландия — Чехия: счет матча 0:2, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев матче первого тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы D, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Чехи вышли вперед на 42-й минуте, когда Владимир Цоуфал забежал по правому флангу и навесил в штрафную, где Патрик Шик высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На 52-й минуте Шик оформил дубль, забив эффектным ударом из центра поля. Форвард заметил, что Дэвид Маршалл далеко вышел из своих ворот и целенаправленно пробил, а шотландский голкипер вернуться не успел, влетев в сетку вместе с мячом.

Футбол. Евро-2020. Группа D Шотландия — Чехия 0:2 Голы: 0:1 Патрик Шик (42'), 0:2 Патрик Шик (52') Шотландия: Дэвид Маршалл, Грант Хэнли, Лиам Купер, Jack Hendry (Каллум Макгрегор, 67'), Stephen O'Donnell (Джеймс Форрест, 79'), Эндрю Робертсон, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Стюарт Армстронг (Райан Фрейзер, 67'), Линдон Дайкс (Kevin Nisbet, 79'), Райан Кристи (Че Адамс, 46') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Петр Шевчик, 87'), Лукаш Масопуст (Матей Выдра, 72'), Якуб Янкто (Адам Гложек, 72'), Томаш Соучек, Алекс Краль (Томаш Голеш, 67'), Патрик Шик (Михал Крменчик, 87')

Благодаря этой победе Чехия вышла в лидеры группы (3 очка), столько же баллов имеет Англия (3), тогда как Хорватия и Шотландия очков пока не набрали.

В следующем туре чехи сыграют с хорватами, а англичане встретятся с шотландцами.