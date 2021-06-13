Заслуженный врач РФ рассказал, что могло стать причиной остановки сердца у Эриксена

Заслуженный врач РФпрокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Дании

«Изначально прошла информация, что мяч попал в область сердца, грудной клетки. Но нет, когда Эриксен подбегал к мячу, он уже начал терять сознание.

Что это могло быть? Остановка сердца, если когда-то был миокардит пропущенный.

Все, что происходило на поле, было сделано абсолютно правильно. Футболисты окружили его живым щитом, это сейчас есть в положениях УЕФА в том числе. Бригада, оказывающая первую неотложную помощь, сработала очень хорошо. Результат налицо.

Смерть из-за сердечных проблем могла случиться, но, к счастью, не случилась. Достаточно часто такое происходит [в профессиональном спорте].

Естественно, профессионалы, играющие на высоком уровне, проходят углубленные медобследования. И такое не пропускают никогда.

Раньше в нашей стране такие обследования проводили два раза в год, теперь только один. Видимо, Минздрав так решил. Но и сами спортсмены часто посещают врачей. Такие случаи у нас не встречались, слава богу. Был один, но это — солнечный удар и перегрев.

Влияние коронавируса? Конечно, может влиять. В том числе с точки зрения психологии футболистов. Есть болеющие и не тренирующиеся в полную силу спортсмены… Вполне может быть», — приводит слова Орджоникидзе «Матч ТВ».

Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча сборной Дании против сборной Финляндии в первом туре группового этапа Евро-2020.

На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

Ранее в воскресенье, на следующий день после матча, стало известно, что Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании.