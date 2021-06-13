Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенДания — Финляндия: герой игрового дня
  • 12:12
    • Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса
  • 13:18
    • Российский врач-реаниматолог: Весьма вероятно, что Эриксен еще сыграет на Евро-2020
  • 12:31
    • Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании
  • 12:04
    • Уткин о 0:3 от Бельгии: Сборная России реально на дне
  • 23:53
    • Сборная России крупно проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Заслуженный врач РФ рассказал, что могло стать причиной остановки сердца у Эриксена

    Футбол Сборная Дании Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Заслуженный врач РФ Зураб Орджоникидзе прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Изначально прошла информация, что мяч попал в область сердца, грудной клетки. Но нет, когда Эриксен подбегал к мячу, он уже начал терять сознание.

    Что это могло быть? Остановка сердца, если когда-то был миокардит пропущенный.

    Все, что происходило на поле, было сделано абсолютно правильно. Футболисты окружили его живым щитом, это сейчас есть в положениях УЕФА в том числе. Бригада, оказывающая первую неотложную помощь, сработала очень хорошо. Результат налицо.

    Смерть из-за сердечных проблем могла случиться, но, к счастью, не случилась. Достаточно часто такое происходит [в профессиональном спорте].

    Естественно, профессионалы, играющие на высоком уровне, проходят углубленные медобследования. И такое не пропускают никогда.

    Раньше в нашей стране такие обследования проводили два раза в год, теперь только один. Видимо, Минздрав так решил. Но и сами спортсмены часто посещают врачей. Такие случаи у нас не встречались, слава богу. Был один, но это — солнечный удар и перегрев.

    Влияние коронавируса? Конечно, может влиять. В том числе с точки зрения психологии футболистов. Есть болеющие и не тренирующиеся в полную силу спортсмены… Вполне может быть», — приводит слова Орджоникидзе «Матч ТВ».

  • Дания — Финляндия: герой игрового дня
  • Безусловно, футболист, заставивший всех нас переживать, заслуживает быть героем
  • Сегодня

    • Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча сборной Дании против сборной Финляндии в первом туре группового этапа Евро-2020.

    На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

    По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

    Ранее в воскресенье, на следующий день после матча, стало известно, что Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Нидерланды порадуют результативным футболом?
  • Нидерланды — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • Сумеет ли оборона Хорватии сдержать Кейна?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Циципас остановить Джоковича в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Парагвай — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры