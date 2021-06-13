Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование.
Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.
Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.
Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье», — говорится в сообщении датской федерации.
Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии.
На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.
По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.
Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV— DBU — En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021