Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании

Федерация футболасделала специальное заявление, в котором рассказала о текущем самочувствии полузащитника национальной команды

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование.

Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.

Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье», — говорится в сообщении датской федерации.

Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.