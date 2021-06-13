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    Эриксен находится в стабильном состоянии, утром он общался с игроками сборной Дании

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    Федерация футбола Дании сделала специальное заявление, в котором рассказала о текущем самочувствии полузащитника национальной команды Кристиана Эриксена.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование.

    Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

    Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.

    Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье», — говорится в сообщении датской федерации.

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    • Напомним, что Эриксен упал на газон по ходу первого тайма матча Евро-2020 против сборной Финляндии.

    На поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора. Когда Эриксена увозили с поля, он был в сознании. Позже медикам удалось стабилизировать его состояние.

    По просьбе Эриксена футболисты сборной Дании доиграли матч с Финляндией в субботу вечером. Игра завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

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